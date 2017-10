Erkelenz.

Die Astrid-Lindgren- Schule hatte in der Projektwoche mit ihren Schülern eine „Reise durch die Zeit“ gemacht. Von der Steinzeit und den alten Ägyptern bis hin zu den Römern und Indianern reichte das Spektrum, in dem die Kinder forschten, bastelten und ausprobierten. Am Ende stellten sie ihre Arbeiten und Ergebnisse beim jährlichen Schulfest vor.