Programm für „City-Fest Hückelhoven brummt“ steht

Hückelhoven. Am ersten Septemberwochenende findet zum 13. Mal das City-Fest Hückelhoven brummt statt.

Am 1. September geht es um 20 Uhr los Die Veranstaltungszeiten beim City-Fest: Freitag, 1. September: Offizielle Eröffnung und Konzerte ab 20 Uhr. Samstag, 2. September: 11 bis 18 Uhr, Konzerte ab 20 Uhr. Sonntag, 3. September: 11 bis 18 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag: 13 bis 18 Uhr.

Rund um das Rathaus und auf der Parkhofstraße sind vom 1. bis 3. September Aktionen, Vorführungen und eine Kunsthandwerkermeile geplant.

Umrahmt wird das Ganze mit einem Programm auf der Bühne auf dem Breteuilplatz am Rathaus. Am Samstagabend tritt dort der ehemalige Leadsänger der Gruppe Genesis, Ray Wilson, auf. Er übernahm 1997 den Part von Phil Collins und tourte zwei Jahre mit Mike Rutherford und Co. In Hückelhoven wird Ray Wilson die bekanntesten Genesis-Nummern, aber auch eigene Songs spielen. Unterstützt wird er von seiner fünfköpfigen Band. Im Vorprogramm tritt der Singer/Songwriter Willer auf. Thorsten Willer wird auf dem City-Fest auch samstags und sonntags im Tagesprogramm auftreten.

Eröffnet wird Hückelhoven brummt schon am Freitag, 1. September, mit dem Gitarren-Duo Nightshake. Anschließend spielt die Gruppe Bosstime, eine Bruce-Springsteen-Tribute-Band.

Neben der Live-Musik werden samstags und sonntags auf der Bühne unter anderem Kinder des Familienzentrums Traumland, die Tanzschule Sandra Horn, die Zirkus-AG Pepperoni, das Ballett-Studio Schwanensee und der Zauberer Brik auftreten. Die Trommelgruppe Wadaiko Rosen Strauch bringt nicht alltägliche Musikinstrumente auf die Bühne. Der Eintritt zum Bühnenprogramm und den Konzerten ist frei.

Da sich das City-Fest als Veranstaltung für die ganze Familie versteht, dürfen die kleinen Besucher nicht zu kurz kommen. Deshalb wird die aus dem Fernsehen bekannte Maus mit Shaun dem Schaf, dem Elefanten und Käpt’n Blaubär vorbeischauen.

Dieses Jahr findet das Oldtimer-Treffen zum vierten Mal in Folge statt. Mit Rat und Tat zur Seite stehen den Veranstaltern dabei die Oldtimer-Experten Helmut Zurkaulen und Detlef Fox. Musikalisch untermalt wird das Treffen vom Jazzorchester Muckefuck.

Auf dem City-Fest gibt es auch einen Kindertrödelmarkt der Werbegemeinschaft Hückelhoven auf der oberen Parkhofstraße. Anmeldungen dazu nimmt das Schönheitsstübchen Monika, Parkhofstraße 29 in Hückelhoven, bis zum 28. August entgegen.

Am Sonntag veranstaltet die Werbegemeinschaft Hückelhoven einen verkaufsoffenen Sonntag.