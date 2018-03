Heinsberg - Professionelle Musicaldarsteller spielen Lieblingssongs

Heinsberg. „Wenn jetzt Sommer wär“ ist das Konzert überschrieben, mit dem die Jugendmusikschule am Sonntag, 25. März, den Winter musikalisch verabschiedet. Nur drei Tage nach dem Heimatkonzert mit Kasalla gibt es damit im Heinsberger Rondell im Klevchen gleich die nächste Veranstaltung, diesmal mit einem Spektrum von Musical bis Pop.

Präsentiert wird das Programm von gleich vier professionellen, jungen Musicaldarstellern um Lokalmatadorin Tamara Peters. Die 29-jährige Selfkänterin hat ihre Wurzeln an der Jugendmusikschule. Nach Gesangsstudien in den Niederlanden und Großbritannien war sie in der Musikschule auch über mehrere Jahre als Lehrerin tätig und ist trotz maßgeblich für den guten Ruf mit verantwortlich, den die Heinsberger Sänger heute genießen.

Inzwischen ist sie auf den Bühnen Europas unterwegs und deckt dabei eine Bandbreite von der Klassik bis zum Musical und Rock/Pop ab. Als Solistin ist sie in Musicals wie „Ludwig2“ und in großen Galashows wie der „Nacht der Musicals“ zu hören, ebenso in Puccinis „Ill Tabarro“ oder als Annina in Strauss‘ „Eine Nacht in Venedig“. Eine feste Größe sind auch ihre Auftritte auf dem ZDF Traumschiff.

Arbeit als Lehrerin

Den zweiten weiblichen Gesangspart übernimmt mit Céline Vogt Tamaras Nachfolgerin als Lehrerin an der Jugendmusikschule. Solistisch war die junge Kölnerin bereits als Anna in „La Cage aux Folles“, als Silly Girl in „Die Schöne und das Biest“ und als Teen Fiona in „Shrek - Das Musical“ zu erleben. Als langjährige Synchronsprecherin hat sie Laura in „Lauras Stern“ oder Luise und Lotte in „ Das doppelte Lottchen“ ihre Stimme verliehen.

Auch die männlichen Parts des Ensembles können in ihren jungen Jahren schon beachtliche Karrieren vorweisen. Florian Albers spielte den Aramis in „Drei Musketiere“ und den Sultan in „Aladin“. Kim-David Hammann war der „Nibbles“ in der „West Side Story“ am Theater Erfurt und ist aktuell am Oldenburgischen Staatstheater in der Doppelrolle des „Simon Zealotes“ und des „Petrus“ in „Jesus Christ Superstar“ zu erleben. Am Flügel begleitet wird das Gesangsquartett von Yuhao Guo. Der junge Pianist trat als Solist bereits mit Orchestern wie dem WDR Sinfonieorchester Köln und den Duisburger Philharmonikern auf und sorgt gemeinsam mit Schlagzeuger Jakob Görries für das instrumentale Fundament.

Musicalklassiker und Popsongs

Die jungen Künstler haben sich zusammengetan, um persönliche Lieblingssongs in einer Besetzung ohne große Band auf die Bühne zu bringen. Herausgekommen sind Arrangements von Musicalklassikern, Popsongs und eigenen Songs. Nach der Premiere in der Musicalstadt Tecklenburg freuen sich aber nicht nur die Profis auf das Gastspiel in Heinsberg. Mit Hannah Cleef und Nic Müllenberg fiebern auch die zwei junge Nachwuchssänger dem Auftritt ihrer Lehrerinnen entgegen. Die Jugendlichen vertreten die Region Aachen beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Musical. Gemeinsam mit ihren Vorbildern werden die beiden 13-Jährigen einige Songs aus ihren Wettbewerbsprogrammen auf die Bühne bringen.

Das Konzert gehört zu einer Reihe von Veranstaltungen, die sich die Jugendmusikschule gemeinsam mit der Volksbank Heinsberg eG für 2018 ergänzend zur erfolgreichen Reihe „Jazz im Rondell“ vorgenommen hat. Es beginnt um 17 Uhr. Tickets gibt es bei der Jugendmusikschule Heinsberg, Telefon 02452/9243703, per E-Mail an buero@jms-hs.de, den üblichen Vorverkaufsstellen und auch online unter www.reservix.de.