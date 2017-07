Pro Arte zeigt vielseitige Fotografien Von: Helmut Wichlatz

Letzte Aktualisierung: 10. Juli 2017, 12:26 Uhr

Erkelenz. Das Objektiv der Kamera ist unbestechlich, dem Produkt aber ein anderes Aussehen zu geben, die Kunst des Fotografen. So schält sich aus dem gewohnten Blickwinkel eine Performance des Einmaligen. Mit Kay Huett und Georg Kovac stellt Pro Arte in ihrer Galerie am Franziskanerplatz 6 zwei Fotografen vor, die in ihrer Sinnlichkeit und Betrachtungsweise nicht unterschiedlicher sein können.