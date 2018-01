Heinsberg-Dremmen - Prinzenproklamation für Oliver I.: Ortsvorsteher Heitzer reimt „Spitzenrede“

Heinsberg-Dremmen.

Zeit, ausgiebig Zeit nahmen sich die Drömmer Hahne gleich in mehrfacher Hinsicht bei ihrer Proklamationssitzung, ihrem Start in den Zeltkarneval. Prinz Oliver I. und seine Prinzessin Nicole (Ehepaar Stoffels) genossen schon auf dem Weg zur Bühne ausgiebig das Bad in der Menge, nachdem Präsident Jochen Lintzen auf der Bühne Vorjahresprinz David I. (Schmitz) verabschiedet hatte.