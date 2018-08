Erkelenz - Prinz Roland greift beim Burgfest zum Mikrofon

Erkelenz. Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft (EKG) und die Prinzengarde Erkelenz veranstalten ein Burgfest am Samstag, 25. August. Bei frisch gezapftem Bier und Grillgut wollen die Veranstalter mit den Bürgern, Freunden und Aktiven der EKG schöne Stunden verbringen. Eintritt kostet die Veranstaltung nicht, auch das Live-Programm am Abend ist kostenlos. Beim Kindernachmittag, der von 16 bis 19 Uhr stattfindet, wird den jungen Gästen viel Unterhaltsames geboten.

Neben einer Hüpfburg und Kinderschminken, kommt der Zauberer und Luftballonkünstler Alexander Jenczmyk, um die Kleinen mit fantasievollen Figuren und spannenden Zaubertricks zu begeistern.

Am Abend greift zum Abschluss der Session noch mal Prinz Roland zum Mikrofon und singt beliebte Schlager und Evergreens. Es ist der Höhepunkt des Burgfestes, so die Veranstalter, der auf die Mönchengladbacher Cover-Band Baff folgt, die aktuelle Rock- und Popsongs spielt. Baff – das sind sechs Musiker, die schon auf vielen Events den Geschmack des Publikums getroffen haben. „Wir freuen uns ganz besonders auf sie, da ein Gardist aus unseren Reihen am Bass den Rhythmus vorgibt“, so die Veranstalter.

Vorher und im Anschluss legt DJ Sascha Wesel auf. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, ab 19 Uhr Gegrilltes.