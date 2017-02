Wassenberg-Myhl.

Die Prunksitzung des Myhler Karnevalsvereins hatte von Beginn an hohe Qualität. Der Einzug des MKV, der Kinderprinzessin, der Hofdame und der Hase war schon grandios und machte Lust mehr. Das Publikum in der ausverkauften Hasenhalle jedenfalls war schon früh in bester Stimmung. Der MKV hatte in Sachen Programmgestaltung ein glückliches Händchen bewiesen.