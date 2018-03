Heinsberg-Porselen - Populäre Melodien: Musikverein Horst feiert 90. Jubiläum

Heinsberg-Porselen. Mit einem großen Jubiläumskonzert läutet der Musikverein Horst die Feierlichkeiten anlässlich seines 90-jährigen Bestehens ein am Samstag, 7. April, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Porselen. Aufgeführt werden Werke, die einen Bezug zu einem Jubiläum in diesem Jahr haben.

Zunächst beginnt das Jugendorchester des Musikvereins unter der musikalischen Leitung von Kai Stoffels. Nach einer kurzen Pause folgt das große Orchester des Vereins, das interessante und teilweise auch ungewöhnliche Werke verspricht.

Das Stück „Westcoast Concerto“ von Kees Vlak ist eine moderne Blasmusikkomposition, in der sich das Orchester während mit dem Solopianisten Thomas Jansen abwechselt und teilweise zusammen spielt.

Die Melodie aus dem Spiel Super Mario und ein Lied aus dem Musical West Side Story werden ebenfalls aufgeführt. Hits der 80er Jahre und weitere populäre Werke runden das Programm ab.

Der Musikverein in diesem Jahr auch Ausrichter des Stadtmusikfestes der Stadt Heinsberg, das vom 15. bis 17. Juni in Horst stattfindet. Teilnehmen werden auch die Mitglieder der Harmonie Rickenbach aus der Schweiz. Gemeinsam mit ihnen gestaltet der Musikverein am 16. Juni ein Galakonzert.