Erkelenz.

„Wir wollten in Erkelenz etwas bewegen“. So beschrieb Johannes Jentgens, Frontmann der Gruppe Quod Libet die Intention hinter einem denkwürdigen musikalischen Wochenende in der Erkelenzer Stadthalle. Unter dem Titel „Pop goes Symphonic“ stellten lokale Musikgrößen eine ganz besondere Verbindung zwischen klassischen Tönen und neuerem Pop her.