Polizistin und Autofahrer während Unfallaufnahme angefahren

Erkelenz. Während einer Unfallaufnahme in Erkelenz sind am Donnerstag eine Polizistin und ein Autofahrer von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert worden. Wie schwer die beiden verletzt wurden, konnte am Donnerstagabend noch nicht gesagt werden.

Gegen 15.05 Uhr hatte sich auf der Goswinstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Beamte der Erkelenzer Polizeiwache wurden zum Einsatzort gerufen. Während der Unfallaufnahme standen eine 21-jährige Polizisten und einer der Unfallbeteiligten, ein 23-jähriger Mann aus Hückelhoven, an dessen Wagen.

Der Verkehr hatte sich mittlerweile gestaut und die anderen Autofahrer fuhren langsam an der Unfallstelle vorbei. Ein 22-jähriger Mann aus Heinsberg hatte offensichtlich die beiden Personen am Fahrbahnrand übersehen und erfasste sie mit seinem Fahrzeug.

Die Polizistin und der 23-Jährige wurden zu Boden geschleudert. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen dauerten am Donnerstagabend noch an, so dass zur Schwere der Verletzungen noch keine Angaben gemacht werden konten.

Für die Dauer der Rettung der Verletzten musste die Goswinstraße bis 16.35 Uhr gesperrt werden. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der 02452/9200 zu melden.