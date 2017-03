Polizeieinsatz bei Kurdendemo: Mehrere Platzverweise erteilt

Hückelhoven.

Bei einem Protestzug von Kurden durch den Kreis Heinsberg ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in Hückelhoven-Ratheim gekommen. Die Demonstration verlief zunächst friedlich, doch am Abend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den 45 Protestlern und den rund 30 Protestgegnern.