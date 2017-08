Selfkant/Waldfeucht. Am späten Mittwochabend sind mehrere Jungbullen von einer Weide in Selfkant-Saeffelen entkommen. Da die Tiere bisher nicht eingefangen werden konnten, mahnt die Polizei Autofahrer aktuell zur Vorsicht.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Landwirt am Mittwoch gegen 23.45 Uhr, dass die Tiere nicht mehr auf der Weide zu finden waren. Sie flüchteten vermutlich in ein nahes Maisfeld, weshalb sie in der Nacht nicht eingefangen werden konnten.

Die Polizei bittet deshalb Autofahrer insbesondere auf der Landesstraße 228 zwischen Saeffelen und Waldfeucht-Selsten sowie der Kreisstraße 5 zwischen Waldfeucht und Saeffelen besonders vorsichtig zu fahren.