Polizei alarmiert: Rechte Hooligan-Band soll bei „Outlaws“ auftreten Von: Michael Klarmann

Letzte Aktualisierung: 27. April 2017, 17:39 Uhr

Hückelhoven-Baal. Die Polizei bereitet sich wegen einer Veranstaltung bei den Rockern des „Outlaws MC Heinsberg“ auf einen größeren Einsatz in Baal vor. Am Samstag soll dort auf einer Feier auch ein Konzert der rechtsextremen Hooligan-Band „Kategorie C“ (KC) aus Bremen stattfinden. Im Raum Heinsberg dürfte es der dritte Auftritt der Band werden, darüber hinaus fanden in den vergangenen Jahren weitere Neonazi-Konzerte statt.