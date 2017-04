Politiker wollen jetzt lieber einen großen Spielplatz Von: her

Heinsberg. Lieber einmal vernünftig als mehrmals nur halbherzig: So ließe sich die Ursache für den Sinneswandel bei der Heinsberger CDU beschreiben. Eigentlich, so war noch am 12. Dezember 2016 im Planungs-, Umwelt und Verkehrsausschuss beschlossen worden, sollte in dem Neubaugebiet Ruraue I bis III an der Rurstraße ein Spielplatz entstehen.