„Politik muss Lösungen für akute Fragen finden“

Kreis Heinsberg. Im „Superwahljahr“ 2017 werden sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

„Aus Sicht des größten Sozialverbands mit mehr als 9300 Mitgliedern allein im Kreis Heinsberg muss die Politik vor allem Lösungen für akute gesellschaftliche Fragen finden“, erklärte der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Nordrhein-Westfalen, Horst Vöge, beim Kreisverbandstag des VdK in Erkelenz.

„Von der Armutsbekämpfung über den Abbau von Barrieren bis hin zur menschenwürdigen Pflege – Gerechtigkeit und Teilhabe sind die beste Medizin gegen Politikverdrossenheit und Vertrauensverlust.“

Beim Kreisverbandstag machte der Landesvorsitzende deutlich, dass in der Region schon heute rund jeder Sechste von Armut bedroht sei, Tendenz steigend. „Besonders Frauen, Kinder und Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung müssen hierzulande jeden Cent zweimal umdrehen.

Das gleiche gilt für mehr als 1300 Menschen im westlichsten Kreis Deutschlands, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind“, so Vöge, der sich unter anderem für eine Stabilisierung des Rentenniveaus, das Eindämmen prekärer Beschäftigungsverhältnisse sowie die Abschaffung der Abschläge für Erwerbsminderungsrentner stark machte.

„Aber auch Pflegebedürftige und ihre Angehörigen dürfen nicht in Existenznot geraten“, warnte der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Nordrhein-Westfalen mit Blick auf knapp 11.000 Leistungsempfänger im Kreis Heinsberg.

„Immer mehr Menschen können die Heim­kosten nicht bezahlen und müssen staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Daher setzen wir uns dafür ein, dass die Versicherungsleistungen in Zukunft jährlich an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst werden.“

Für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sprach sich Vöge beim Kreisverbandstag darüber hinaus für eine rentenrecht­liche Gleichstellung mit Kindererziehungszeiten sowie die Ein­führung einer Lohnersatz­leistung in Anlehnung an das Elterngeld aus.