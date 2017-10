Heinsberg.

Insgesamt 26 Aussteller konnte die Kulturgemeinde der Stadt Heinsberg zur 29. Ausstellung für Hobbykünstler in der Begegnungsstätte begrüßen. Das waren nicht so viele wie in den vergangenen Jahren, doch die Verkleinerung war ganz bewusst vorgenommen worden, wie Friedbert Görtz, Leiter des Schul-, Kultur- und Sportamtes, erklärte.