Wassenberg-Ophoven.

Mit einer Pilgermesse hat die Oktavwoche vor der Ophovener Marientracht am kommenden Sonntag, 3. September, um 17 Uhr begonnen. „Mit Maria in die Zukunft“ lautet in diesem Jahr das Thema der Wallfahrt. Jeder Tag hat zusätzlich ein eigenes Thema, das die Charaktereigenschaften der Gottesmutter kennzeichnen soll. „Eigenständig“ lautete es am Eröffnungstag der Woche.