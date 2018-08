Übach-Palenberg - Pianist präsentiert Querschnitt durch die Klavierliteratur im Schloss Zweibrüggen

Übach-Palenberg. Auf seiner aktuellen Tour mit neuer CD-Veröffentlichung gastiert Meisterpianist Menachem Har-Zahav im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Übach-Palenberg im Schloss Zweibrüggen.

Har-Zahav, der die Freunde virtuoser und ausdrucksstarker Klaviermusik bereits mehrfach begeistert hat, präsentiert am Samstag, 8. September, ab 19 Uhr im Schloss Zweibrüggen in Übach-Palenberg mit Ludwig van Beethovens Mondschein-Sonate und weiteren Werken von Johannes Brahms (1833-1897) und Sergei Rachmaninoff (1873-1943) einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur. So werden auch von Brahms die Klavierstücke Op. 119 und die Variationen über ein Thema von Corelli von Rachmaninoff vorgetragen.

Har-Zahav ist als Solist mit und ohne Orchesterbegleitung international aufgetreten.

Nachdem ihm bereits früh Lehraufträge an Hochschulen in den USA übertragen wurden, verbrachte er drei Jahre in England für weitere Studien. Inzwischen lebt er in Deutschland und widmet sich ganz dem Konzertieren.

Seine zahlreichen Gastspiele in Deutschland führten ihn unter anderem in die Tonhalle Düsseldorf, den Gasteig München, die Laeiszhalle Hamburg und das Beethovenhaus Bonn.

Im europäischen Ausland hat er in den Niederlanden, der Schweiz, England und Italien gespielt.

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Studenten, Arbeitslose und Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis zahlen sieben Euro. Für unter 18-Jährige ist der Eintritt frei.

Karten im Vorverkauf sind im Bürgerbüro der Stadt Übach-Palenberg erhältlich, Kartenreservierung unter 0151/28 442 449. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Veranstalter ist die Stadt Übach-Palenberg in Kooperation mit dem Weston Musikmanagement. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Pianisten: www.menachem-har-zahav.com