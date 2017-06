Pflegeheimbetreiber kündigt Bewohnern

Heinsberg. Der Betreiber des Alten- und Pflegeheimes St. Josef in Heinsberg an der Geilenkirchener Straße hat in der zweiten Juniwoche allen Heimbewohnern wie auch allen Mitarbeiter des Heimes gekündigt. Das bestätigte der Kreis Heinsberg am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung.

„Die Heimaufsicht des Kreises hat daraufhin die Verlegung aller 18 Heimbewohner in andere Pflegeeinrichtungen im Kreis Heinsberg durchgeführt. Diese Verlegung ist inzwischen abgeschlossen“, teilte die Pressestelle des Kreises mit. Der Altenheim-Betreiber verfügt darüber hinaus noch über das Altenheim Haus Rohmen in Heinsberg-Unterbruch. „Im Verlaufe dieser Woche hat der Betreiber schriftlich erklärt, dass er auch diesen Betrieb bis spätestens 31. Juni einzustellen beabsichtigt“, so der Kreis Heinsberg.

Um eine ordnungsgemäße Versorgung der dort noch verbliebenen Bewohner zu gewährleisten, würden diese zurzeit ebenfalls auf andere Pflegeeinrichtungen verteilt. Der Betreiber beider Pflegeeinrichtungen war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.