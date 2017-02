Heinsberg.

So Pi mal Daumen eine Woche haben sie gedauert, die Erd- und Rodungsarbeiten am Nordsee im Bereich des Lago Laprello in Heinsberg. „Es war überwiegend junger Aufwuchs, aber auch kleine Birken und Schwarzerlen gehörten dazu“, sagt Diplom Biologe Frank Backwinkler von der Stadt.