Standards aus der Humanosteopathie

Janek Vluggen erklärt die Pferdeosteopathie so: „Sie ist die spezielle Anwendung von Prinzipien und Standards aus der Humanosteopathie, die auf die strukturellen und physischen Bedürfnisse der Pferde übersetzt und angepasst werden.“ Dabei sei genaues Wissen um Anatomie, Knochen- und Muskelaufbau sowie um die Physiologie des Tieres notwendig. Durch bloßes Handauflegen und Stimulation werde eine Selbstkorrektur des Organismus bewirkt, würden die Abwehrkräfte gestärkt und die Körperreserven mobilisiert.

Der französische Tierarzt Dominique Giniaux legte in den 1970er Jahren den Grundstein für die Pferdeosteopathie in Europa, so Janek Vluggen. Der Belgier Pascal Evrard habe ab 2002 maßgeblichen Anteil an der Weiterentwicklung hin zur Pferdeosteopathie gehabt. Pascal Evrard war ein Studienkollege von Janek Vluggen. Beide haben gemeinsam ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Als Begründer der Osteopathie für den Menschen gilt Andrew Taylor Still. Der US-amerikanische Arzt hatte bereits im Jahr 1885 sein Konzept für diese Alternativmedizin formuliert.