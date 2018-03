Wassenberg - Pfarrei St. Marien überträgt päpstliches Gebet

Wassenberg. Vor historischer Kulisse, im Kolosseum in Rom, betet Papst Franziskus am Abend des Karfreitags den Kreuzweg.

Die Via Crucis erinnert an das Leiden und Sterben Jesu Christi, das in einer Prozession zu 14 Stationen nachgestellt wird. Die Meditationen und Texte greifen jedes Jahr aktuelle Themen auf.

Die diesjährige Kreuzwegandacht des Papstes wird von römischen Schülern vorbereitet. Das Gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi, das jeweils am Karfreitagabend bei dem antiken Amphitheater begangen wird, gehört zu den Höhepunkten der Osterfeierlichkeiten in Rom.

Die Pfarrei St. Marien Wassenberg lädt dazu ein, per Live-Übertragung mit dabei und im gemeinsamen Gebet verbunden zu sein.

Beginn der Übertragung ist am Karfreitag, 30. März, um 21.15 Uhr im Pfarrheim Myhl, St.-Johannes-Straße 190. Einlass ist ab 20.45 Uhr.