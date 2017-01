Pfarrei St. Marien organisiert Fahrt zu Passionsspiel

Wassenberg. Die Pfarrei St. Marien Wassenberg bietet für Samstag, 1. April, eine Fahrt nach Rieden – das liegt in der Nähe von Maria Laach in der Eifel – zu den dortigen Passionsspielen an, die dort alle fünf Jahre stattfinden.

Die Tradition der Passionsspiele gibt es in der Eifelgemeinde Rieden seit mehr als 90 Jahren. 1923 war es der Männergesangverein, der mit dem Erlös aus der erstmaligen Inszenierung der Leidensgeschichte Jesu den Erweiterungsbau der Pfarrkirche St. Hubertus mitfinanzierte. Seit 1995 liegen die Passionsspiele in der Verantwortung der Laienspielgruppe.

Seitdem haben die Passionsspiele eine ständige Erneuerung erfahren. Ein eigens gegründeter Passionschor begleitet die Aufführung, und die mittlerweile 100 Quadratmeter große Bühne wurde stets an die jeweilige Aufführung angepasst. In Zeiten, denen sich immer mehr Menschen den Grundsätzen des Glaubens kritisch gegenüberstellen, hat es sich die Laienspielgruppe Rieden auch zur Aufgabe gemacht, mit den Passionsspielen an das Leben und an die Auferstehung Jesu Christi zu erinnern.

Bei den kommenden Aufführungen werden voraussichtlich wieder circa 250 Mitwirkende beteiligt sein. Es werden mehr als 9000 Besucher aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland erwartet.

Beginn der rund dreieinhalb-stündigen Aufführung (zwei Pausen) ist um 18 Uhr; die Abfahrt des Busses erfolgt um 15.45 Uhr ab Haltestelle Kirchstraße, Wassenberg-Unterstadt. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro St. Georg bis zum 15. Februar montags von 15 bis 16.30 Uhr und mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon 02432/2240, entgegen.