Hückelhoven - Pepperonis laden zum Winterzirkus ein

Hückelhoven. Der Winterzirkus öffnet am Freitag, 12. Januar, in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven wieder seine Pforten. Traditionell präsentieren die Pepperonis des Gymnasiums Hückelhoven in der Wintershow nicht nur ihre eigenen Artisten, sondern laden auch befreundete Zirkusgruppen ein, um gemeinsam mit ihnen auf der Bühne zu stehen.

Selbstverständlich gibt es dabei auch ein Wiedersehen mit Galateilnehmern des 7. Hückelhovener Zirkusfestivals.

So zeigen die Artisten von Watt’n Zirkus aus Bochum zum Beispiel, dass sich eine Badewanne für mehr als nur ein entspannendes Bad eignet. Und mit ihrer Trapeznummer präsentieren sie einen Galateilnehmer und gleichzeitig einen Wettbewerbsbeitrag des aktuellen Durchgangs des Talentwettbewerbs Circus Kicks (Köln).

Die Basinastaks aus Hagen haben unter anderem ihre Paradedisziplin Hula Hoop im Gepäck, und der Zirkus Krümel aus Wuppertal möchte die Zuschauer mit einer ganz besonderen Jonglage verzaubern. Ebenfalls mit dabei sein wird eine junge Künstlerin am Tanztrapez, die sich im Wettbewerb Circus Kicks als neugierige Fledermaus bereits einen Platz im Finale gesichert hat.

Selbstverständlich präsentieren sich auch die Pepperonis an diesem Abend mit Ausschnitten aus ihrem Programm. So dürfen sich die Zuschauer auf ein Diabolo Battle sowie verschiedene artistische Darbietungen am Boden und in der Luft freuen.

Typisch Winterzirkus: Es werden nicht nur die „alten Hasen“ aus den Reihen der Pepperonis auf der Bühne stehen, sondern auch einige junge Artisten, die erst seit dem Zirkusfestival im Herbst mit dabei sind.

Der Show beginnt um 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.