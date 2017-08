Patronatsfest mit Vogelschuss bei Rochus-Schützen Letzte Aktualisierung: 10. August 2017, 10:45 Uhr

Wegberg-Rath-Anhoven. Das laufenden Schützenjahr neigt sich dem Ende entgegen, und die Rochusschützen aus Rath-Anhoven feiern ihr Patronatsfest mit Vogelschuss am Sonntag, 20. August, vor dem Jugendheim an der Josef-Loogen-Straße 4 in Rath-Anhoven.