Erkelenz.

Die EKG lockert die Regeln für den Rosenmontagszug am 12. Februar und hofft mit diesem Schritt darauf, dass sich wieder mehr Wagengruppen anmelden. In der zurückliegenden Session war der an sich bei den Karnevalisten sehr beliebte Rosenmontagszug durch die Straßen von Erkelenz eher bescheiden ausgefallen.