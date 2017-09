Vorverkauf startet am 14. Oktober

Der Vorverkauf (maximal sechs Tickets pro Person) für die Vorstellungen am Freitag, 13. April 2018, um 20 Uhr, am Samstag, 14. April, um 15 Uhr und 20.30 Uhr sowie am Sonntag, 15. April, um 19 Uhr startet am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr im Haus Beeck, An Haus Beeck 1; natürlich mit Popcorn, Zuckerwatte und kleinen Überraschungen.