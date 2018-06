Heinsberg.

„In Windes Eile – Originelles für Oboe, Fagotte und Orgel“ hatten die drei beteiligten Musiker das jüngste Konzert in der Reihe „Musik in St. Gangolf“ überschrieben. „Originelles, weil es nichts Originales gibt“, erklärte der Dürener Regionalkantor und Musikdirektor Hans-Josef Loevenich, der in dem Trio die Orgel spielte.