„Original und Fälschung“ im Begas-Haus

Heinsberg. Ein Bild selbst malen, wie es im Begas-Haus schon hängt: Dieser Aufgabe widmeten sich zwei Tage lang fünf Kinder und Jugendliche unter der Anleitung von Kunsthistorikern Beatrix Tichelman.

„Original und Fälschung“ war der Workshop beschrieben, den das Heinsberger Museum dank Förderung durch das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ für die Teilnehmer kostenfrei anbieten konnte.

Tichelman führte die jungen Künstler in die Rastertechnik ein. Bei dieser Methode wird ein Bild in gleich große Felder unterteilt, um es zu kopieren. Am ersten Tag malten die Teilnehmer auf kleinen Leinwänden einzelne Felder, die sie dann zu einem Bild der Familie Begas zusammenfügten. Am zweiten Tag konnten sie selbst ein Bild auswählen und es auf einer großen Leinwand für sich kopieren.