Heinsberg.

Die Erwartungen an das Konzert „Organized Sax – Musik für Orgel und Saxophon“ im Rahmen der Reihe Musik in St. Gangolf Heinsberg waren groß und wurden voll erfüllt. Das konnten die zahlreichen Zuhörer im gut gefüllten Selfkantdom belegen. In der Konstellation und erstmaligen Besetzung durch Stefan Palm an der Orgel und Claudia Meures am Tenorsaxophon kündigte Pfarrer René Mertens ein interessantes Programm an.