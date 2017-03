Organist zieht alle Register

Heinsberg-Randerath. Die Evangelische Kirchengemeinde Randerath setzt am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, ihre Konzertreihe fort. Zu Gast ist der deutsche Organist und Regionalkantor Stefan Iseke. Im Mittelpunkt stehen bekannte Kompositionen der Barock die auf restaurieren Barockorgel erklingen werden.

Stefan Iseke, geboren 1967 in Köln, studierte evangelische Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule für Musik, Theater und Tanz in Essen/Ruhr. Er ist seit 2004 hauptamtlicher Kirchenmusiker der Evangelischen Gemeinde Düren. Seit 2006 ist er zudem Kreiskantor des Evangelischen Kirchenkreises Jülich.

Das Orgelkonzert findet in der evangelischen Kirche in Randerath, Asterstraße 7, statt. Informationen gibt es im Gemeindebüro unter Telefon 02453/2600 oder bei der künstlerischen Leitung (kuenstlervermittlung_koltun@hotmail.de). Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Künstler wird am Ausgang gebeten.