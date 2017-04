Musikalische Lesung

und ein Jazzkonzert

Folgende Termine des Kulturförderkreises Opus 512 stehen an: die 4. Musikalische Kinderlesung am 17. Mai mit Marko Simsa; 9 Uhr Grundschule am Beeckbach; 11 Uhr Erich-Kästner-Grundschule. Das 13. Jazzkonzert am 2. Juli Dr. Jazz Ambulanz um 11.30 Uhr im Biergarten des Hotels Sternzeit, Wildenrath. Das 5. Meisterkurs-Konzert am 3. August mit chinesischen Pianisten um 19.30 Uhr im Musiksaal Vincentiushauses, Beeck. Das 49. Kammerkonzert am 10. September mit Tom Daun um 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kapelle, Kipshoven. Das 16. Chorkonzert am 12. November, „Drei Tenöre und ein Klavier“ um 18 Uhr im Forum Wegberg.