Wassenberg-Ophoven - Ophovener gehen mit Schubkarren und Werkzeug gegen den Müll vor

Wassenberg-Ophoven. Ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen, Schubkarren und Werkzeug machten sich die Einwohner Ophovens auf, um ihr Dorf auf Hochglanz zu bringen. Anlass war die diesjährige Dorfreinigungsaktion des Ortsrings, die seit fünf Jahren jährlich stattfindet.

Das Dorf Ophoven gilt vor allem durch seinen Ortskern als Ort der Erholung und Entspannung. Der Dorfverschönerungsverein Ophoven sorgt dafür, dass dieser Ruf gewahrt wird. 2003 wurde der Verein gegründet.

Er fußt auf dem Naturschutz und der Heimatpflege, engagiert sich in vielen Projekte für das Wohl der Ophovener. So führte er zum Beispiel bis zum Jahr 2015 36 Baumpaten rund um das Neubaugebiet ein. Er renaturierte den durchwucherten Mühlenweiher, verschönerte den Kreisverkehr und errichtete eine große Gedenktafel an der Bleek.

Vor einigen Jahren gewann Ophoven die erste Gold-Plakette des Wettbewerbes „Unser Dorf soll schöner werden“ auf Landes- und Bundesebene und sicherte sich vor vier Jahren die Silber-Auszeichnung.

Bei der Aufräumaktion waren auch dieses Jahr wieder viele Menschen aller Generationen dabei. Das Müllsammeln startete im Ortskern vor der Mehrzweckhalle und zog sich dann bis auf alle Randgebiete Ophovens. Eine Menge Unrat, der in der Natur lag, wurde entsorgt. Die Stadt Wassenberg stellte einen Abfallcontainer zur Verfügung.

Die insgesamt 32 Helfer sammelten im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwas weniger Müll ein. „Wir sind alle sehr zufrieden“, meinte Ortsvorsteher Dirk Schulze nach der Aktion. Man sei sehr erfreut gewesen, weniger Abfall gefunden zu haben. Es sei ein Erziehungseffekt zu verzeichnen.

Alle Helfer konnten sich im Anschluss noch mit einer Grillwurst und gekühlten Getränken vor der Mehrzweckhalle belohnen.