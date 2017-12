Heinsberg-Unterbruch - Ongerbröker Kohmule starten mit närrischem Großaufgebot in die Session

Heinsberg-Unterbruch. Der närrische Kalender der Ongerbröker Kohmule ist wieder randvoll gepackt. Der Startschuss für die Galasitzung fällt am Samstag, 13. Januar, um 19.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Unterbruch.

Nach der Verabschiedung des letztjährigen Prinzenpaares wird das amtierende Prinzenpaar, Harald I. und Prinzessin Ramona (Eheleute Heffels ), begleitet durch die Adjutanten Carina Frenken, Tobias Gillissen und Willi Jansen-Wallraven und vom Trommler- und Pfeiferkorps, in die bunt geschmückte Narrhalla geleitet und von Ortsvorsteher Jupp Hansen in humorvoller Weise proklamiert.

Danach wird Sitzungspräsident Marc Nolten durch ein Programm mit vielen humoristische Höhepunkte moderieren, unter anderen sind zu sehen und hören „Dea Müllmann“ (Frank Bühler), im Zwiegespräch die 2 Lausbuben (Uwe Hilgers und Manfred Schaffrath) sowie „De Huusmeister vom Bundestag“ (Axel Foppen und Frank Fander). Für die musikalische Untermalung werden Willi Wilden und zum Finale die Kapelle „Hat Wat“ aufspielen.

Tänze der Mariechen

Breit gefächert ist auf wieder das tänzerische Programm. So werden neben den Soloauftritten der Tanzmariechen Julia Burhof, Jule Meyers, Loraine Winkens, und Desiree Seixas die Mini-Garde, die Kindergarde und die Funkengarde ihre Tänze präsentieren. Ebenfalls im Programm sind der Auftritt der Showtanzgruppe „Enjoy“ sowie der des Männerballetts „Schöppendales.“ Auch das Stadtprinzenpaar mit Prinz Rene II. und Prinzessin Dagmar von den Kerkever Jekke hat seinen Besuch angekündigt.

Der Kartenvorverkauf für die Galasitzung findet am Montag, 8. Januar, von 18.30 bis 2 Uhr in der Bürgerhalle Unterbruch statt. Danach können noch Karten bei Willi Jansen-Wallraven, Wassenberger Straße 93, oder bei Stefan Gobbers, Wassenberger Straße 8, erworben werden.

Viel Zeit zum Feiern wird den Kohmule nicht bleiben, denn bereits am Sonntag, 14 Januar, 15.11 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Unterbruch die Kindersitzung mit Proklamation des Kinderprinzenpaares Aaron Heffels und Kristina Kupreit statt. Das von Kindern für Kinder ausgerichtete Programm bezieht durch Sketche und Bühnenspiele die Kinder mit ein. Durch das Programm wird Loraine Winkens führen, die neben den Mariechen und Garden der Gesellschaft auch den Kindergarten sowie das Prinzenpaar Harald I. und Prinzessin Ramona auf die Bühne bitten wird. Ebenfalls hat das Kinderprinzenpaar aus Kempen seinen Besuch angekündigt.

Das diesjährige Programm der Ongerbröker Kohmule wird mit dem karnevalistischen Frühschoppen, am Sonntag, 28. Januar, ab 11.11 Uhr in der Mehrzweckhalle fortgesetzt.

Zudem stehen die Besuche bei der Sitzung der Frauengemeinschaft Unterbruch an sowie Besuche von Grundschule und Kindergärten.

Mit den Besuchen von mehr als 20 befreundeten Gesellschaften sowie der Teilnahme an der Rathauserstürmung am Karnevalssamstag in Heinsberg endet die Session 2017/18 für die Kohmule.