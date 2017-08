Oldtimerfreunde treffen sich beim Erntefest in Doveren

Hückelhoven. Über 500 Traktoren werden erwartet. Neben Oldtimer-Traktoren und Landmaschinen werden moderne Taktoren und Erntemaschinen vorgestellt. Weizen wird gedroschen und gemahlen, Stroh gepresst. Auch das Grubbern und Baumstammziehen findet wieder statt.

Zum 25. Mal treffen sich die Freunde alter Traktoren und Landmaschinen am 19. und 20. August, 10 bis 18 Uhr, zum Erntefest in Doveren am Kühlerhof.

Neben einem Ersatzteile- und Kunsthandwerkermarkt ist in der Halle eine sehenswerte Miniaturausstellung landwirtschaftlicher Fahrzeuge und Maschinen zu bestaunen. Samstagabend, 20 Uhr, werden die Gründungsmitglieder und die ehemaligen Vorsitzenden des Vereins geehrt. Kinder können sich auf einer Strohburg austoben oder mit einem Quad über einen Parcours ihre fahrerischen Qualitäten ausprobieren.