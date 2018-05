Erkelenz-Hetzerath - Oldtimer-Landpartie durchs Erkelenzer Land

Erkelenz-Hetzerath. Der Automobilclub aus Mülheim an der Ruhr wird am Sonntag, 3. Juni, im Rahmen seiner Oldtimer-Landpartie im ehemaligen Kreuzherrenkloster Haus Hohenbusch Station machen.

Gegen 9 Uhr startet die Landpartie auf dem Marktplatz in Mülheim an der Ruhr. Sie führt durch den Naturpark Schwalm- Nette und das Erkelenzer Land bis hin zu Haus Hohenbusch. Zwischen 11.30 und 14.30 Uhr werden auf Einladung des Fördervereins Haus Hohenbusch die rund 70 historischen Automobile auf dem Wirtschaftshof des Gutshofes eine Pause einlegen. Die Veranstaltung zählt zu der Rubrik „Oldtimer Wandern“, welche der Automobilclub in Zusammenarbeit mit dem ADAC Nordrhein anbietet.

Das Motto lautet „Genuss braucht Zeit“. Eine Zeitwertung gibt es daher nicht. Das älteste Fahrzeug wird ein Austin A7 von 1927 sein. Das jüngste Fahrzeug stammt aus dem Jahre 1980.