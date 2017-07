Wassenberg-Ophoven.

„Mit Maria in die Zukunft.“ So ist in diesem Jahr die Oktavwoche vom 28. August bis zum 3. September in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Ophoven überschrieben. „Wir befinden uns in einer spannenden Phase der Kirche unseres Landes“, schreibt Pfarrer Thomas Wieners in seiner Einführung dazu. „Vieles verändert sich, alte Formen tragen nicht mehr, neue Formen entwickeln sich, Jesus Christus bleibt derselbe.“