Hückelhoven - Ökumenisches Abendgebet wie in Taizé

Hückelhoven. Am Samstag, 13. Januar, 19 Uhr, findet in der Denkmalkirche Hückelhoven, Haagstraße 10 ein Abendgebet mit Gesängen und Gebeten aus Taizé statt. Das Leitwort ist die Jahreslosung für 2018: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben vom Wasser des Lebens umsonst“.

Zum Gottesdienst und zur anschließenden Begegnung bei Brot und Wein sind alle Interessierten herzlich eingeladen. „Taizégottesdienst“ heißt diese Feier, weil sie so gestaltet ist wie die in der Ökumenischen Bruderschaft im französischen Ort Taizé. Hier werden dreimal täglich Gottesdienste mit einfachen Gesängen, wenigen Texten und einer Zeit der Stille gefeiert. Taizé-Freunde und Menschen, die es werden wollen, sind zum „Taizégottesdienst“ herzlich eingeladen.

Sie sollen das Anliegen des Gründers von Taizé, Frère Roger, erfahren: Menschen werden angesteckt von der Botschaft der Liebe Gottes und der Kraft zur Versöhnung und nehmen sich Zeit zum Beten und Singen. Sie können in sich einen Raum öffnen, in dem sich der Geist des Friedens ausbreiten kann, so die Lehre. Information zum Gottesdienst gibt es bei Pfarrerin Ute Saß unter Telefon 02433/8058095.