Heinsberg.

„Ökumene alaaf!“ So schallte es am Tulpensonntag vor der Heinsberger Christuskirche, nachdem katholische und evangelische Christen hier gemeinsam Gottesdienst gefeiert hatten. „Ihr alle zusammen seid so gut!“, rief Prinz Markus I. (2.v.l.), Propst der katholischen Kirche hoch oben auf dem Kirchberg, allen zu, die danach noch blieben, um das geistliche Dreigestirn des Heinsberger Karnevalsvereins (HKV) in Konservendosen zugunsten der Heinsberger Tafel aufzuwiegen.