Waldfeucht-Obspringen - Obspringen ermittelt bei der Herbstkirmes den Bürgerkönig

Obspringen ermittelt bei der Herbstkirmes den Bürgerkönig Letzte Aktualisierung: 28. August 2018, 11:54 Uhr

Waldfeucht-Obspringen. Am Wochenende, 1. und 2. September, feiert Obspringen die Herbstkirmes. Zur Kirmeseröffnung am Samstag treffen sich die Vereine um 16.45 Uhr an der Oase.