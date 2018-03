Kreis Heinsberg.

Zum Auftakt der Radsaison hat der Radsportbezirk Aachen seine traditionelle Radtourenfahrt zum Start in die Saison gemeinsam mit dem gastgebenden RV Diana Oberbruch ausgerichtet. So war die Mehrzweckhalle an der Karl-Arnold-Straße der Start- und Zielort. Rund 200 Teilnehmer konnten dort registriert werden.