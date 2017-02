Nysterbachbühne wartet mit turbulenter Komödie auf

Aufführungen in derMehrzweckhalle

Die Vorstellungen finden in der Mehrzweckhalle Lövenich statt am: Freitag, 31. März, um 20 Uhr (Premiere); Samstag, 1. April, um 20 Uhr; Sonntag, 2. April, um 16 Uhr; Freitag, 7. April, um 20 Uhr; Samstag, 8. April, um 20 Uhr.

Die Vorverkaufsstellen sind: Lotto-Totto-Schreibwaren Fabian in Lövenich, Goldschmiede Kälber in Katzem, Viehausen in Erkelenz und in der Reisegalerie Fellmann in Erkelenz. Der Preis beträgt 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche.