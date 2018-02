Erkelenz - Norbert Lammert in Erkelenz: „Den Volkswillen gibt es nicht!“

Gesprächsreihe wird fortgesetzt

In der Begrüßung der geladenen Gäste zum Auftakt der Sparkassen-Gespräche 2018 hatte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Heinsberg, Dr. Richard Nouvertné, in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Thomas Giessing erklärt, dass die Gesprächsreihe auch nach dem Wechsel im Vorstandsvorsitz (von Thomas Pennartz zu Thomas Giessing) unverändert weitergeführt werde. Er erinnerte an die Anfänge vor fast 20 Jahren unter dem Vorstandsvorsitz von Horst Wiegand mit den damaligen Gangelter Wintergesprächen. Gemeinsam beschäftige man sich mit ­Themen, die einen vielleicht nicht unmittelbar betreffen würden, die aber doch große Folgewirkungen haben könnten.