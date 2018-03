Hückelhoven - Noch Karten für Musical-Show zu haben

Hückelhoven. „Musical & more“ ist die einzige Show in ganz Deutschland, in der den Besuchern ein Mix aus aktuellen und klassischen Musical-Songs sowie Welthits aus dem Rock- und Pop-Genre geboten wird. Vier aktuelle Hauptdarsteller der Musical-Szene kommen am 10. März nach Hückelhoven in die Aula.

KulturPur präsentiert die bereits 19. Auflage von „Musical & more“ in Hückelhoven am Samstag, 10. März, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), in der Aula des Gymnasiums und führt damit die traditionsreiche Erfolgsgeschichte der Show fort.

Noch nie war diese Show so hochkarätig besetzt wie in diesem Jahr: Am 10. März stehen echte Topstars der europäischen Musical-Szene in der Aula auf der Bühne.

Zum ersten Mal werden neben Zodwa Selele (zurzeit Hauptdarstellerin bei „Bodyguard“ in Stuttgart) und Amber Schoop (zurzeit eine der Hauptdarstellerinnen in „Ghost“ in Berlin), Nigel Casey (zurzeit beim „Rat-Pack“ in London) sowie Philipp Büttner (zurzeit Hauptdarsteller im Musical „Aladdin“) dabei sein und Hits aus Musical-Klassikern und den neuesten Musical-Produktionen präsentieren. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher wieder auf zahlreiche Rock- und Pop-Klassiker freuen. Begleitet werden die Künstler in dem mehr als zweistündigen Programm von der „Musical & more“-Band und den „Chicken Divine“-Backings.

Tickets mit Platzreservierung

Mehr als 500 Tickets sind für die Show am 10. März bereits verkauft. Tickets mit Platzreservierung gibt es aber noch in allen Vorverkaufsstellen.