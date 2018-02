Hückelhoven - Neues Projekt soll Kulturen zusammenbringen

Hückelhoven. Im Laufe der vergangenen Jahre haben die Flüchtlingspaten Hückelhoven viele verschiedene Angebote ins Leben gerufen, um geflüchteten Menschen den Start in der neuen Heimat zu erleichtern. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Hückelhoven, der Trommlerin Fatima Deckers und der Katholischen Frauengemeinschaft haben die Kooperationspartner nun ein neues Konzept entwickelt, um einheimische und zugewanderte Menschen ungezwungen zusammenzubringen, Kulturen kennenzulernen und Teilhabe zu ermöglichen.

„Ziel ist es, Gemeinsamkeiten zu finden, um das Miteinander zu stärken und vom Nebeneinander Abstand zu nehmen“, betonen die Initiatoren. Hierzu wurde eine Befragung durchgeführt und die Ideen notiert.

Gemeinsam kochen, malen, Theater spielen, tanzen oder auch einmal einen Ausflug unternehmen – dies war nur ein Teil der verschiedenen Ideen, in deren Mittelpunkt immer der Wunsch steht, sich gegenseitig kennenzulernen und mehr Kontakte vor Ort zu knüpfen. Bei jedem Treffen sollen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Ideen und Vorschläge für ein nächstes Treffen eingebracht, entwickelt und dort auch umgesetzt werden. „Somit soll ein bedarfsgerechtes Angebot entstehen.“

Geplant sind regelmäßige Treffen im Abstand von vier bis sechs Wochen. Am Donnerstag, 22. Februar, startet „Unser Treff – Wir sind bunt!“. „Wir trommeln mit Fatima und tauschen uns bei Kaffee, Tee und Gebäck aus“, heißt es in der Einladung. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr ist jeder willkommen.

Kostenlos und ungezwungen

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Treffen sind in den Räumen des KAI-Hückelhoven (DRK-Gebäude), Rheinstraße 103 in Hückelhoven.