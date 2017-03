Neues Programm: Steller singt, was Poeten dichten Letzte Aktualisierung: 2. März 2017, 13:30 Uhr

Gangelt-Langbroich. „Spiel der Sinne“ heißt das neue Programm des Rezitators und Gitarristen Oliver Steller. Diesmal spricht und singt er Gedichte ausschließlich von weiblichen Poeten. Begleitet wird er von Bernd Winterschladen am Saxofon, wenn er am Samstag, 18. März, um 20 Uhr in Gangelt-Langbroich auftritt.