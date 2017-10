Waldfeucht-Haaren.

Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Haaren nimmt immer konkretere Züge an. Im Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Waldfeucht stimmte die Politik nun einstimmig einem Neubau mit drei Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge zu. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat diesen Beschluss am Dienstag bestätigt.