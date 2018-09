Selfkant-Havert - Neuer Moselschiefer für St. Gertrud: Eine Kirche wird saniert

Selfkant-Havert.

Die Kirche St. Gertrud in Havert im Selfkant hat eine bewegte Vergangenheit. Erstmals im Jahr 1118 urkundlich erwähnt, 1525 mit neuem Kirchturm ausgestattet, während des Zweiten Weltkriegs beinahe komplett zerstört und danach mühevoll wieder errichtet, stehen jetzt erneut Arbeiten an ihr an: eine Dachsanierung sowie neue Stufen und eine Rampe am Haupteingang.