Wegberg-Klinkum - Neuer König auf dem Schützenfest in Klinkum gesucht

Wegberg-Klinkum. In Klinkum wird wieder gefeiert: Zum Schützenfest vom 2. bis 4. Juni lädt die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Klinkum zusammen mit Königin Roswitha Lürpen, ihren Ministerinnen Elke Schwaab und Viola Müller sowie dem Prinzen Fabio Gerhards mit seinen Adjutanten Patrick Lürpen und Hendrik Gerhards ein.

Zum Beginn der Festtage veranstalten die Klompenfrauen am Samstag, 2. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr eine Cafeteria. Neben der musikalischen Mundart-Unterhaltung durch Manfred Müchen, bei der er „Leeder un Verzällcher“ auf Platt singt, unterhält die Kindertanzgruppe „Klinkumer Klömpchen“ alle Gäste. Am Samstagabend sorgt dann die bekannte Band Just:Is für Partystimmung. Einlass ins Festzelt ist ab 19 Uhr, nach dem Eintreffen des Zuges und unmittelbar nach dem Aufstellen des Maibaums am Zelt.

Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Klinkumer Kirche mit anschließender Kranzniederlegung. Danach geht es für alle Teilnehmer zum Festzelt. Ab 11 Uhr zeigt der Musikverein Klinkum sein Können beim musikalischen Frühschoppen. Um 17 Uhr folgt das Antreten am Zelt, gefolgt vom Abholen der Königin mit Gefolge zum Festumzug mit anschließender Parade an der Kirche. Der Königsball beginnt um 19.30 Uhr. Am Sonntag ist der Eintritt für alle Gäste frei.

Der Montag, 4. Juni, beginnt ebenfalls mit einem Festgottesdienst in der Klinkumer Kirche um 9.30 Uhr. Anschließend findet die Parade Am Tömp statt. Ab 11.30 Uhr startet der traditionelle Klompenball. Die kleinen Besucher dürfen sich währenddessen auf ein Kinderschminken freuen. Für die musikalische Gestaltung sorgt Roland Zetzen. Am Montag ist der Eintritt ebenfalls für alle Besucher frei.

Der wohl wichtigste und auch spannendste Programmpunkt steht um etwa 17 Uhr an. Dann stellt sich ein ganzes Dorf wieder nur eine Frage: Wer wird den Vogel abschießen und somit Schützenkönig oder Schützenkönigin im nächsten Jahr?