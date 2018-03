Waldfeucht-Haaren - Neuer Kanal für den Driescher Weg in Haaren

Waldfeucht-Haaren.

Die Gemeinde Waldfeucht setzt ihr Kanalsanierungsprogramm fort. Der Bau- und Planungsausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung dafür, den Anwohnern die aktuelle Planung zur Kanalsanierung im Driescher Weg in Haaren in einer Bürgerversammlung vorzustellen. Diese Versammlung soll nach den Osterferien stattfinden.